Байден проведет совещание с европейскими лидерами по Украине, - CNN

Сегодня, 29 марта, Байден проведет совещание в телефонном формате с европейскими лидерами. Главной темой станет ситуация в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По сообщениям Белого дома, Джо Байден сегодня созвонится с мировыми лидерами, чтобы обсудить последние события связанные с вторжением России в Украину.
Ожидается, что в разговоре примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Отметим, что ранее Байден предложил выделить почти миллиард долларов для помощи Украине.
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