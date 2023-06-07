UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден проведе зустріч зі Столтенбергом: обговорять підтримку України

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 12 червня. Зокрема, вони планують обговорити Україну.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначила Жан-П'єр, головною темою зустрічі Байдена зі Столтенбергом буде майбутній саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

"Вони розглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу щодо подальшого зміцнення союзницького стримування та оборони, виконання зобов'язань щодо інвестицій в оборону, прийнятих на саміті в Уельсі у 2014 році, та поглиблення партнерства НАТО", - розповіла прессекретар.

Вона додала, що Байден і Столтенберг обговорять підтримку України "перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії".

Очікування України від саміту НАТО

Зазначимо, що українські офіційні особи вже кілька разів озвучували, яку підтримку від союзників вони розраховують отримати на саміті НАТО. Зокрема, наша країна хоче, щоб Альянс надав перші домовленості щодо гарантій безпеки.

Також українські чиновники розповідали, що чекають на конкретніші обіцянки щодо членства в Північноатлантичному альянсі, оскільки Україна вже зараз активно застосовує і впроваджує стандарти НАТО.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що не візьме участь у саміті НАТО, якщо там не буде гарантій безпеки чи конкретики щодо членства України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденЄнс СтолтенбергДопомога УкраїніВійна Росії проти України