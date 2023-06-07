Байден проведет встречу со Столтенбергом: обсудят поддержку Украины

Президент США Джо Байден проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 12 июня. В частности, они планируют обсудить Украину.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отметила Жан-Пьер, главной темой встречи Байдена со Столтенбергом будет предстоящий саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
"Они рассмотрят подготовку к саммиту, включая работу по дальнейшему укреплению союзнического сдерживания и обороны, выполнению обязательств по инвестициям в оборону, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году, и углублению партнерства НАТО", - рассказала пресс-секретарь.
Она добавила, что Байден и Столтенберг обсудят поддерджку Украины "перед лицом жестокой агрессивной войны России".
Отметим, украинские официальные лица уже несколько раз озвучивали, какую поддержку от союзников они рассчитывают получить на саммите НАТО. В частности, наша страна хочет, чтобы Альянс предоставил первые договоренности в вопросе гарантий безопасности..
Также украинские чиновники рассказывали, что ожидают более конкретных обещаний насчет членства в Североатлантическом альянсе, поскольку Украина уже сейчас активно применяет и внедряет стандарты НАТО.
При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не примет участие в саммите НАТО, если там не будет гарантий безопасности или конкретики о членстве Украины.
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