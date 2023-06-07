Байден проведет встречу со Столтенбергом: обсудят поддержку Украины

Президент США Джо Байден проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 12 июня. В частности, они планируют обсудить Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отметила Жан-Пьер, главной темой встречи Байдена со Столтенбергом будет предстоящий саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

"Они рассмотрят подготовку к саммиту, включая работу по дальнейшему укреплению союзнического сдерживания и обороны, выполнению обязательств по инвестициям в оборону, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году, и углублению партнерства НАТО", - рассказала пресс-секретарь.

Она добавила, что Байден и Столтенберг обсудят поддерджку Украины "перед лицом жестокой агрессивной войны России".

Ожидания Украины от саммита НАТО

Отметим, украинские официальные лица уже несколько раз озвучивали, какую поддержку от союзников они рассчитывают получить на саммите НАТО. В частности, наша страна хочет, чтобы Альянс предоставил первые договоренности в вопросе гарантий безопасности..

Также украинские чиновники рассказывали, что ожидают более конкретных обещаний насчет членства в Североатлантическом альянсе, поскольку Украина уже сейчас активно применяет и внедряет стандарты НАТО.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не примет участие в саммите НАТО, если там не будет гарантий безопасности или конкретики о членстве Украины.