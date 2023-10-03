Байден проведе телеконференцію з лідерами країн G7 та ЄС через допомогу Україні

Президент США Джо Байден проведе телефонну конференцію з лідерами країн G7 та ЄС. Мета - донести до союзників тезу про те, що Вашингтон і надалі допомагатиме Києву в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, адміністрація Байдена "щосили" намагається переконати союзників США в тому, що військова допомога Україні продовжуватиметься, незважаючи на зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти неї.

"Роз'яснювальна робота продовжиться у вівторок, оскільки Байден та держсекретар Ентоні Блінкен планують зателефонувати кільком своїм колегам у Європі.

Байден планує провести телеконференцію з лідерами країн G7 та низкою інших європейських союзників", - йдеться у статті.

Зокрема, один європейський дипломат сказав Axios, що команда Байдена планує повідомити союзників, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволяє продовжувати військову допомогу Україні. Зокрема, конференцію буде "спрямовано на послаблення побоювань, що протидія Республіканській партії допомоги може дати Володимиру Путіну попутний вітер у його прагненні захопити владу в Україні взимку".

Cитуація з допомогою США Україні

Проблема з подальшою допомогою США Україні виникла після того, як ультраправі республіканці почали блокувати прийняття бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати. Дійшло до того, що уряду США загрожував так званий "шатдаун" - припинення роботи. Зокрема, вони виступали проти додаткової допомоги Україні.

На щастя, увечері 30 вересня Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну", який мав відбутися вже 1 жовтня. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.