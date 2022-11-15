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Байден просить виділити понад 37 млрд доларів на допомогу Україні

Президент США Джо Байден (фото: Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

У листі Білого дому до Конгресу йдеться про те, що понад три чверті від схвалених Конгресом 40 мільярдів доларів допомоги Україні вже виділено чи витрачено.

Згідно з пропозицією Білого дому, новий пакет допомоги загальним обсягом 37,7 млрд доларів включатиме 21,7 млрд дол. оборонної допомоги.

Крім того, 14,5 млрд дол. спрямовані на гуманітарну допомогу та підтримку роботи української влади, 900 млн дол. – на підтримку українців, що проживають у США, 626 млн дол. – на ядерну безпеку України.

"Разом, за сильної двопартійної підтримки в Конгресі, ми вже надали значну допомогу, яка мала вирішальне значення для успіху України на полі бою, і ми не можемо допустити, щоб ця підтримка вичерпалася", — йдеться у листі Білого дому до Конгресу.

Нагадаємо, 10 листопада Вашингтон виділив чергові 400 мільйонів доларів військової допомоги з акцентом на системи протиповітряної оборони.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден