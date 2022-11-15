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Байден просит выделить более 37 млрд долларов на помощь Украине

Президент США Джо Байден (фото: Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В письме Белого дома к Конгрессу говорится о том, что более чем три четверти от одобренных Конгрессом 40 миллиардов долларов помощи Украине уже выделены или потрачены.

Согласно предложению Белого дома, новый пакет помощи общим объемом 37,7 млрд долларов будет включать в себя 21,7 млрд долл. оборонной помощи.

Кроме того, 14,5 млрд долл. направлены на гуманитарную помощь и поддержку работы украинской власти, 900 млн долл. – на поддержку проживающих в США украинцев, 626 млн долл. – на ядерную безопасность Украины.

"Вместе, при сильной двухпартийной поддержке в Конгрессе, мы уже оказали значительную помощь, которая имела решающее значение для успеха Украины на поле боя, и мы не можем допустить, чтобы эта поддержка истощилась", — говорится в письме Белого дома к Конгрессу.

Напомним, 10 ноября Вашингтон выделил очередные 400 миллионов долларов военной помощи, с акцентом на системы противовоздушной обороны.

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