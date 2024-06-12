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Байден прокоментував обвинувальний вирок своєму синові

Фото: президент опублікував заяву на підтримку Хантера Байдена (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Джо Байден прокоментував звинувачувальний вирок своєму синові Хантеру Байдену. Глава держави зазначив, що ухвалить результат справи і продовжить поважати судовий процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Водночас Байден наголосив, що він і перша леді завжди будуть поряд зі своїм сином.

"Як я вже говорив минулого тижня, я прийму результат цієї справи і продовжуватиму поважати судовий процес, поки Хантер розглядає апеляцію. Ми з Джілл завжди підтримуватимемо Хантера та інших членів нашої родини своєю любов'ю і підтримкою. Ніщо і ніколи цього не змінить" , - заявив президент США.

Також політик додав, що він і дружина пишаються тією людиною, якою сьогодні є Хантер.

«Як я сказав минулого тижня, я президент, але я також тато. Джилл і я любимо нашого сина і дуже пишаємося тією людиною, якою він є сьогодні... Багато сімей, чиї близькі боролися із залежністю, розуміють почуття гордості, коли бачиш, як той, кого ти любиш, виходить з іншого боку і стає таким сильним і стійким у одужанні», – сказав Джо Байден.

За що судили Хантера Байдена

У жовтні 2018 року Хантер Байден здійснив покупку револьвера Colt Cobra 38SPL. Однак, при купівлі зброї Байден молодший збрехав продавцю, що не вживав наркотиків. За нібито помилкові свідчення сина президента почали судити минулого тижня.

У зв'язку з вердиктом Хантеру Байдену загрожує до 25 років ув'язнення та штраф до 750 тисяч доларів. Тепер суд має призначити дату офіційного ухвалення вироку. За словами судді, на це є 120 днів, однак дату вона не назвала.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден