Байден прокомментировал обвинительный приговор своему сыну

В то же время Байден подчеркнул, что он и первая леди всегда будут рядом со своим сыном.

"Как я уже говорил на прошлой неделе, я приму исход этого дела и буду продолжать уважать судебный процесс, пока Хантер рассматривает апелляцию. Мы с Джилл всегда будем поддерживать Хантера и остальных членов нашей семьи своей любовью и поддержкой. Ничто и никогда этого не изменит", – заявил президент США.

Также политик добавил, что он и супруга гордятся тем человеком, которым сегодня является Хантер.

«Как я сказал на прошлой неделе, я президент, но я также и папа. Джилл и я любим нашего сына и очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня... Многие семьи, чьи близкие боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, когда видишь, как тот, кого ты любишь, выходит с другой стороны и становится таким сильным и стойким в выздоровлении», – сказал Джо Байден.

За что судили Хантера Байдена

В октябре 2018 года Хантер Байден совершил покупку револьвера Colt Cobra 38SPL. Однако, при покупке оружия Байден младший соврал продавцу, что не употреблял наркотики. За якобы ложные показания сына президента начали судить на прошлой неделе.

В связи с вердиктом Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. Теперь суд должен назначить дату официального вынесения приговора. По словам судьи, на это есть 120 дней, но дату она не назвала.