Байден в Европе: продолжим возлагать на Россию экономические санкции

Президент США Джо Байден в рамках заседания Европейского Совета в Брюсселе заявил, что его страна продолжит накладывать экономические санкции на Россию за ее действия на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.
"Сегодня я участвовал в заседании Европейского совета в Брюсселе. Мы обязались оказывать дальнейшую гуманитарную помощь тем, кто спасается от насилия в Украине, и продолжать возлагать на Россию экономические издержки за ее действия", - говорится в официальном сообщении президента США.
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