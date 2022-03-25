Байден у Європі: продовжимо покладати на Росію економічні санкції

Президент США Джо Байден в рамках засідання Європейської Ради в Брюсселі заявив, що його країна продовжить накладати економічні санкції на Росію за її дії на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Байдена.
"Сьогодні я брав участь у засіданні Європейської Ради в Брюсселі. Ми зобов'язалися надавати подальшу гуманітарну допомогу тим, хто рятується від насильства в Україні, і продовжувати покладати на Росію економічні витрати за її дії", - йдеться в офіційному повідомленні президента США.
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