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Байден продлил режим санкций против Турции из-за операции в Сирии

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить действие указа о санкциях в отношении Анкары. Документ был подписан в 2019 году Дональдом Трампом из-за турецкой военной операции в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

США считают, что турецкая операция в Сирии подрывает кампанию по уничтожению исламских террористов.

"Ситуация вокруг Сирии, в частности действия турецкого правительства по проведению наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по борьбе с ИГИЛ и ставят под угрозу гражданских лиц, угрожают подорвать мир, безопасность и стабильность в регионе, а также по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в указе.

Анкара провела в 2019 году в провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Проживающие в этом регионе курды вывели оттуда свои отряды, но время от времени совершают вылазки против турецких войск и формирований сирийской оппозиции.

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