Байден продовжив режим санкцій проти Туреччини через операцію в Сирії

Президент США Джо Байден прийняв рішення ще на один рік продовжити дію указу про санкції щодо Анкари. Документ був підписаний у 2019 році Дональдом Трампом через турецьку військову операцію в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

США вважають, що турецька операція в Сирії підриває кампанію зі знищення ісламських терористів. "Ситуація навколо Сирії, зокрема дії турецького уряду з проведення наступу на північному сході Сирії, підриває кампанію з боротьби з ІДІЛ і ставлять під загрозу цивільних осіб, загрожують підірвати мир, безпеку і стабільність в регіоні, а також як і раніше являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США",- йдеться в указі.