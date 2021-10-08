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Байден продовжив режим санкцій проти Туреччини через операцію в Сирії

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден прийняв рішення ще на один рік продовжити дію указу про санкції щодо Анкари. Документ був підписаний у 2019 році Дональдом Трампом через турецьку військову операцію в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

США вважають, що турецька операція в Сирії підриває кампанію зі знищення ісламських терористів.

"Ситуація навколо Сирії, зокрема дії турецького уряду з проведення наступу на північному сході Сирії, підриває кампанію з боротьби з ІДІЛ і ставлять під загрозу цивільних осіб, загрожують підірвати мир, безпеку і стабільність в регіоні, а також як і раніше являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США",- йдеться в указі.

Анкара провела у 2019 році в провінціях Хасеке і Ракка військову операцію "Джерело миру", створивши 30-кілометрову зону безпеки вздовж турецького кордону. Курди, які проживають в цьому регіоні, вивели звідти свої загони, але час від часу здійснюють вилазки проти турецьких військ і формувань сирійської опозиції.

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