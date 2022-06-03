Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США

Президент США Джо Байден предложил ввести запрет на продажу штурмового оружия и магазинов с патронами к нему, а также повысить с 18 до 21 года возраст, разрешающий приобретать огнестрельное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава государства также призвал ужесточить проверку документов при оформлении покупки оружия. Он подчеркнул, что Сенату пора принимать радикальные решения в этом вопросе и отдельно обратился к республиканцам, которые противятся более строгому контролю обращения оружием.
Отмечается, что в законодательство США не вносилось никаких ограничительных мер по обороту оружия с 1968 года, когда был принят до сих пор действующий закон, регулирующий правила его покупки и продажи.
Ранее сообщалось, что правительство Канады вводит национальный запрет на владение и продажу огнестрельного оружия. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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