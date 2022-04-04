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Байден призвал провести суд по военным преступлениям РФ в Украине

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден призвал провести суд по военным преступлениям России в Украине. Он также выступил за продолжение поставок оружия украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы", - сказал Байден.

Американский лидер назвал Путина "жестоким парнем", а то, что произошло в Буче - возмутительным. Байден добавил, что необходимо собрать доказательства преступлений российских военных для суда.

"Мы должны получить все детали, чтобы это могло быть реальным - провести судебный процесс по военным преступлениям", - подчеркнул американский президент.

Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов появились доказательства массовых расправ над мирными жителями. Военные преступления Москвы осудили мировые лидеры, призвав ужесточить санкции против России.

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