Байден призвал переходить на зеленую энергию и объявил новую глобальную инициативу

В частности, по итогам саммита G7 Байден объявил о выделении 200 млрд долларов на поддержку проектов в развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода. По его словам, данная инициатива поможет направить мир на инвестиции в устойчивые проекты, основанные на общих ценностях.

"Мы предлагаем лучшие варианты для стран или людей во всем мире для инвестирования в критически важную инфраструктуру, которая улучшает… их жизнь, всю нашу жизнь и приносит реальную пользу всем нашим людям", - отметил он.

Он подчеркнул, что страны "Большой семерки" коллективно мобилизуют 600 млрд долларов на эти цели до 2027 года.

Инициатива "Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций" является ребрендингом инициативы "Восстановить лучший мир", которую Байден представил на прошлогоднем саммите G7. В ее рамках будут финансироваться: