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Байден призвал переходить на зеленую энергию и объявил новую глобальную инициативу

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден призвал мир переходить на зеленую энергию. С этой целью страны "Большой семерки" запускают новую глобальную инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В частности, по итогам саммита G7 Байден объявил о выделении 200 млрд долларов на поддержку проектов в развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода. По его словам, данная инициатива поможет направить мир на инвестиции в устойчивые проекты, основанные на общих ценностях.

"Мы предлагаем лучшие варианты для стран или людей во всем мире для инвестирования в критически важную инфраструктуру, которая улучшает… их жизнь, всю нашу жизнь и приносит реальную пользу всем нашим людям", - отметил он.

Он подчеркнул, что страны "Большой семерки" коллективно мобилизуют 600 млрд долларов на эти цели до 2027 года.

Инициатива "Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций" является ребрендингом инициативы "Восстановить лучший мир", которую Байден представил на прошлогоднем саммите G7. В ее рамках будут финансироваться:

  • решение проблемы изменения климата и инвестирование в экологически чистую энергию;
  • построение безопасного и открытого интернета и информационных систем;
  • продвижение гендерного равенства и равноправия;
  • модернизация инфраструктуры здравоохранения.

Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что "вечеринка углеводородов" из России подошла к концу, и "Большая семерка" должна адаптироваться и вместе работать над поиском решений в зеленой энергетике.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденG7