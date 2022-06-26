Байден закликав переходити на зелену енергію і оголосив нову глобальну ініціативу

Президент США Джо Байден закликав світ переходити на зелену енергію. З цією метою країни "Великої сімки" запускають нову глобальну ініціативу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Зокрема, за підсумками саміту G7 Байден оголосив про виділення 200 млрд доларів на підтримку проектів в країнах, що розвиваються і країнах із середнім рівнем доходу. За його словами, дана ініціатива допоможе направити світ на інвестиції в стійкі проекти, засновані на спільних цінностях.
"Ми пропонуємо найкращі варіанти для країн або людей у всьому світі для інвестування в критично важливу інфраструктуру, яка покращує ... їх життя, все наше життя і приносить реальну користь всім нашим людям", - зазначив він.
Він підкреслив, що країни "Великої сімки" колективно мобілізують 600 млрд доларів на цю мету до 2027 року.
Ініціатива "Партнерство для глобальної інфраструктури та інвестицій" є ребрендингом ініціативи "Відновити кращий світ", яку Байден представив на торішньому саміті G7. В її рамках фінансуватимуться:
Нагадаємо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що "вечірка вуглеводнів" з Росії підійшла до кінця, і "Велика сімка" має адаптуватися і разом працювати над пошуком рішень в зеленій енергетиці.
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