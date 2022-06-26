Байден закликав переходити на зелену енергію і оголосив нову глобальну ініціативу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Зокрема, за підсумками саміту G7 Байден оголосив про виділення 200 млрд доларів на підтримку проектів в країнах, що розвиваються і країнах із середнім рівнем доходу. За його словами, дана ініціатива допоможе направити світ на інвестиції в стійкі проекти, засновані на спільних цінностях.

"Ми пропонуємо найкращі варіанти для країн або людей у всьому світі для інвестування в критично важливу інфраструктуру, яка покращує ... їх життя, все наше життя і приносить реальну користь всім нашим людям", - зазначив він.

Він підкреслив, що країни "Великої сімки" колективно мобілізують 600 млрд доларів на цю мету до 2027 року.

Ініціатива "Партнерство для глобальної інфраструктури та інвестицій" є ребрендингом ініціативи "Відновити кращий світ", яку Байден представив на торішньому саміті G7. В її рамках фінансуватимуться: