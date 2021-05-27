Байден призвал Конгресс принять закон о контроле за оружием

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять закон о контроле за огнестрельным оружием. Это случилось после стрельбы на железнодорожной станции в Калифорнии, в результате которой погибли люди.
Об этом сообщает NBC News.
По словам американского лидера, в США продажи огнестрельного оружия установили рекорды. Это привело к тому, что за последний год преступления с применением оружия резко увеличились.
Байден отметил, что ему вновь пришлось приказать приспустить флаг после стрельбы на железнодорожной станции в Калифорнии. А ведь совсем недавно он давал такие же поручения после стрельбы и
"Хватит", - подчеркнул Байден.
Он призвал Конгресс положить конец насилию в США. А это можно сделать с помощью контроля за огнестрельным оружием.
"Еще раз призываю Конгресс принять незамедлительные меры и прислушаться к призыву американского народа, в том числе подавляющего большинства владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии огнестрельного насилия в Америке. Каждая жизнь, отнятая пулей, пронзает душу нашей нации. Мы можем и должны сделать больше ", - заявил Байден.
Он также выразил соболезнование родственникам убитых в Калифорнии.
Как известно, в Калифорнии произошла стрельба на железнодорожной станции. В результате 8 человек и стрелок были убиты.
Ранее сообщалось, что в США в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу в автобусе с людьми. В результате погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.