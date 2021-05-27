Байден закликав Конгрес прийняти закон про контроль за зброєю

За словами американського лідера, в США продажі вогнепальної зброї встановили рекорди. Це призвело до того, що за останній рік злочини із застосуванням зброї різко збільшилися.

Байден зазначив, що йому знову довелося наказати приспустити прапор після стрілянини на залізничній станції в Каліфорнії. Але ж зовсім недавно він давав такі ж доручення після стрільби й

"Досить", - підкреслив Байден.

Він закликав Конгрес покласти край насильству в США. А це можна зробити за допомогою контролю за вогнепальною зброєю.

"Ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і прислухатися до заклику американського народу, в тому числі переважної більшості власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії вогнепального насильства в Америці. Кожне життя, відняте кулею, пронизує душу нашої нації. Ми можемо і повинні зробити більше", - заявив Байден.

Він також висловив співчуття родичам убитих у Каліфорнії.