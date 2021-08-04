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Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку. Его поддержали другие политики

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден во вторник призвал уйти в отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Как известно, губернатора обвиняют в сексуальных домогательствах, от которых пострадало 11 женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Сам губернатор отрицает обвинения. Те моменты, когда

"Факты сильно отличаются от того, что было изображено", - утверждает Куомо.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нью-Йорка обвиняется в домогательствах, от которых пострадало несколько женщин. Речь идет об объятиях, намеках, которые делал политик.

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сексуальные домагательства