Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку. Его поддержали другие политики

Президент США Джо Байден во вторник призвал уйти в отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Как известно, губернатора обвиняют в сексуальных домогательствах, от которых пострадало 11 женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.
спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Сам губернатор отрицает обвинения. Те моменты, когда
"Факты сильно отличаются от того, что было изображено", - утверждает Куомо.
Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нью-Йорка обвиняется в домогательствах, от которых пострадало несколько женщин. Речь идет об объятиях, намеках, которые делал политик.