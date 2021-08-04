Байден закликав губернатора Нью-Йорку піти у відставку. Його підтримали інші політики

Президент США Джо Байден у вівторок закликав піти у відставку губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Як відомо, губернатора звинувачують у сексуальних домаганнях, від яких постраждало 11 жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.
спікер палати представників Ненсі Пелосі, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.
Сам губернатор заперечує звинувачення. Ті моменти, коли
"Факти сильно відрізняються від того, що було зображено", - стверджує Куомо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що губернатор Нью-Йорка звинувачується в домаганнях, від яких постраждало кілька жінок. Йдеться про обійми, натяки, які робив політик.