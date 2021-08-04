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Байден закликав губернатора Нью-Йорку піти у відставку. Його підтримали інші політики

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден у вівторок закликав піти у відставку губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Як відомо, губернатора звинувачують у сексуальних домаганнях, від яких постраждало 11 жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

спікер палати представників Ненсі Пелосі, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Сам губернатор заперечує звинувачення. Ті моменти, коли

"Факти сильно відрізняються від того, що було зображено", - стверджує Куомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що губернатор Нью-Йорка звинувачується в домаганнях, від яких постраждало кілька жінок. Йдеться про обійми, натяки, які робив політик.

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сексуальные домагательства