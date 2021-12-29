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Байден не признался, будет ли встречаться с Путиным 10 января: "Посмотрим"

Новина українською →
США, Среда 29 декабря 2021 06:25
Байден не признался, будет ли встречаться с Путиным 10 января: "Посмотрим" Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден не признался, планирует ли он встречаться с президентом России Владимиром Путиным 10 января. Как известно, в этот день должны пройти переговоры по вопросам безопасности двух стран, на которых обсудят ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос, встретится ли он с президентом России Владимиром Путиным 10 января, Байден отметил: "Посмотрим". Таким образом президент США не раскрыл карты о планах дальнейших коммуникаций с Кремлем.

Издание также уточняет, что Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать, имел ли в виду Байден в своем комментарии именно эти переговоры о безопасности.

Как известно, масштабные переговоры Запада с Россией начнутся после Нового года.

10 января официальные лица США и России проведут переговоры по вопросам безопасности. На этой встрече будут обсуждены опасения по поводу роста напряженности вокруг Украины.

12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и других европейских стран назначена на 13 января.

Напомним, что в Белом доме назвали дату переговоров с Россией. Переговоры назначили на 10 января.

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