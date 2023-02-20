БАЙДЕН ПРИЇХАВ В УКРАЇНУ

12:35. Разом з Байденом до Києва приїхав радник з нацбезпеки Салліван

Голова ОП Андрій Єрмак подякував раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким Київ спільно працював, зокрема і над питанням візиту американського лідера.

"Повірте, візит Джо Байдена - стратегічний.Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета - перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї", - написав Єрмак.

12:25. Україна досягла успіху у війні всупереч усім очікуванням й перемагатиме надалі, - Байден

Президент США заявив, що війна в Україні стала найбільшим наземним збройним конфліктом в Європі за останні три чверті століття, але немає сумніву у тому, що українці й надалі здобуватимуть перемоги на полі битви.

За словами Байдена, великим викликом для американської адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України.

"Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, по всьому світу, куди входить понад 50 країн", - каже Байден.

12:22. США обіцяють нові санкції проти Росії.

"Пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт та компаній, які намагаються ухилитися від російської військової машини або заповнити її", - заявив Джо Байден.

12:20. Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів

За словами американського президента, до нового пакету військової допомоги Україні від США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари.

"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, більше за Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - сказав американський лідер.

Байден також перерахував зобов'язання щодо постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

12:18. Зеленський та Байден обговорили поставки далекобійної зброї

Як передають ЗМІ, лідери країни обговорили поставки далекобійної зброї, а також новий пакет військової допомоги для України під час візиту американського президента до Києва 20 лютого.

12:05. Зеленський підтвердив візит Байдена до столиці

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит - це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав український президент та опублікував фото.

Оновлено 11:51. Тим часом у мережі поширюють відео, де Байден йде однією з вулиць столиці.

Повідомляється, що американський лідер вшанував пам’ять загиблих Героїв України разом із президентом Зеленським на Михайлівській площі. Все це під звуки сирени.

Оновлено 11:48. Журналіст Bild спростував інформацію про візит Байдена в Київ

Щойно Юліан Рьопке написав, що достовірність прибуття президента США Джо Байдена у Київ невідома, і це його "особиста думка".

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"Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак диктатору Путіну", - повідомив журналіст.

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації з боку України чи США поки що немає.

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Цей візит в Україну став першим для Байдена в ролі президента. Однак варто зазначити, що Байден шість разів приїжджав в Україну, коли обіймав посаду віце-президента США: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го.

Центр Києва перекрили

Нагадаємо, що із самого ранку в Києві сьогодні перекрили центр міста для автомобілів. Зокрема, повідомлялося про перекриття руху транспорту на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, а також на Шулявському мосту, а також поблизу посольства США.

Як повідомили згодом в мережі та ЗМІ, це повʼязано з приїздом офіційних іноземних делегацій до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні.

Тим часом в МЗС України заявили, що очікують когось із "головних" західних партнерів України. В мережі ж до цього були опубліковані кадри з кортежем, який пересувався по столиці.

Європейська поїздка Байдена

Байден вирішив відвідати Європу напередодні річниці варварського повномасштабного вторгнення Росії на територію України на початку лютого. Планувалося, що він відвідає Польщу, де зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою, а також візьме участь у засіданні Бухарестської дев'ятки.

Крім того, Байден має виступити у Варшаві з заявою, яку присвятить річниці вторгнення РФ до України. Зокрема, у своїй заяві американський лідер планує послати чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну та народу Росії.

Чутки про зустріч з Зеленським

Ще 15 лютого польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило з посиланням на джерела, що український президент Володимир Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі. Однак ані Білий дім, ані Офіс президента України цю інформацію не підтвердили.

Водночас представник Білого дому Джон Кірбі виключав, що Байден під час поїздки до Польщі може відвідати України чи якусь іншу країну.