Байден приїхав до Німеччини з останнім візитом на посту президента

Президент США Джо Байден прибув до Німеччини з коротким візитом. Це його останній візит до Берліна на посту американського президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Президент США прилетів у Берлін пізно ввечері у четвер, 17 жовтня. Сьогодні він проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини.
У Берліні Байден обговорить вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Великобританії. Очікується, що важливою темою переговорів також стане конфлікт на Близькому Сході.
"Предметом розмови буде ситуація на полі бою в Україні, траєкторія війни, як союзники можуть найкраще підтримати Україну", - сказав перед поїздкою високопосадовець адміністрації США про зустріч з європейськими лідерами.
Спочатку Байден мав скликати ширшу зустріч союзників України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині минулого тижня під час запланованого триденного візиту, який став би першим за майже 40 років.
Поїздку президента довелося відкласти через ураган "Мілтон" у США. Натомість він приїхав до Німеччини зі швидким візитом.
Спочатку інформацію про короткий візит Байдена до Німеччини не підтверджували, але пізніше у Берліні все ж повідомили про приїзд президента США. Втім, під час візиту Байдена очного засідання у форматі "Рамштайн" не буде.
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