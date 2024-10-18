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Байден приїхав до Німеччини з останнім візитом на посту президента

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден прибув до Німеччини з коротким візитом. Це його останній візит до Берліна на посту американського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент США прилетів у Берлін пізно ввечері у четвер, 17 жовтня. Сьогодні він проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини.

У Берліні Байден обговорить вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Великобританії. Очікується, що важливою темою переговорів також стане конфлікт на Близькому Сході.

"Предметом розмови буде ситуація на полі бою в Україні, траєкторія війни, як союзники можуть найкраще підтримати Україну", - сказав перед поїздкою високопосадовець адміністрації США про зустріч з європейськими лідерами.

Спочатку Байден мав скликати ширшу зустріч союзників України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині минулого тижня під час запланованого триденного візиту, який став би першим за майже 40 років. 
 

Поїздку президента довелося відкласти через ураган "Мілтон" у США. Натомість він приїхав до Німеччини зі швидким візитом.

Спочатку інформацію про короткий візит Байдена до Німеччини не підтверджували, але пізніше у Берліні все ж повідомили про приїзд президента США. Втім, під час візиту Байдена очного засідання у форматі "Рамштайн" не буде.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден