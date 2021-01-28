Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Президент США Джо Байден издал указ о приостановке разработки нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства. Он также распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.

Текст указа обнародован на официальном сайте Белого дома.

Согласно документу, министр природных ресурсов должен приостановить новые договоры аренды нефте - и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и пересмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.

Кроме того, указывается на необходимость увеличить производство возобновляемой энергии.

Напомним, Джо Байден считает газопровод "Северный поток - 2" плохим соглашением для Европы. Он намерен изучить санкции, которые были введены администрацией Дональда Трампа против него.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена против "Северного потока-2". Команда Байдена будет принимать меры, чтобы остановить строительство газопровода.