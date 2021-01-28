ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден призупинив розробку нафтових і газових родовищ в США

США, Четвер 28 січня 2021 02:05
Байден призупинив розробку нафтових і газових родовищ в США
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден видав указ про призупинення розробки нафтових і газових родовищ, що перебувають у власності держави. Він також розпорядився збільшити зусилля щодо виробництва поновлювальної енергії.

Текст указу оприлюднений на офіційному сайті Білого дому.

Згідно з документом, міністр природних ресурсів має призупинити нові договори оренди нафто- та газовидобувних ділянок на державних землях та в морських водах до завершення всебічного огляду та перегляду федеральної практики видачі дозволів та лізингу.

Крім того, вказується на необхідність збільшити виробництво поновлювальної енергії.

Нагадаємо, Джо Байден вважає газопровід "Північний потік - 2" поганою угодою для Європи. Він має намір вивчити санкції, які були введені адміністрацією Дональда Трампа проти нього.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена проти "Північного потоку-2". Команда Байдена буде вживати заходів, щоб зупинити будівництво газопроводу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся