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Байден принял патриарха Варфоломея: обсудили глобальные вызовы

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Вашингтон, Вторник 26 октября 2021 05:10
Байден принял патриарха Варфоломея: обсудили глобальные вызовы Фото: патриарх Варфоломей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Патриарх Константинопольский Варфоломей провел встречу в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Они обсудили, в том числе вопросы вакцинации от коронавируса в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Варфоломей отметил, что в высшей степени доволен тем, как прошла встреча с американским лидером.

Пресс-служба Белого дома информировала, что Варфоломей и Байден затронули тему борьбы с пандемией и изменением климата.

"Они обсудили усилия, направленные на противодействие изменению климата и на завершение глобальной пандемии коронавируса, а также важность свободы вероисповедания, которая является основополагающим правом человека", - говорится в сообщении.

Патриарх прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. В воскресенье, по информации архиепископии, он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и напряженного графика. Патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В понедельник пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата сообщила, что он был выписан из больницы. Ожидается, что Варфоломей останется в США до 3 ноября.

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