Байден примет участие в следующих дебатах, хотя Трамп отказался

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что примет участие в следующих дебатах 15 октября. Действующий президент Дональд Трамп отказался от участия.

Об этом пишет CNN.

В то же время, Байден планирует провести онлайн-дебаты в фомате ответов на вопросы избирателей.

В штабе демократа просят дебатную комиссию перенести дебаты с 15 октября на 22 октября для участия его оппонента Трампа.

Ранее Трамп заявил, что "не собирается тратить свое время" на виртуальные дебаты.

Кроме того, в штабе Трампа поддержали предложение о переносе второго раунда дебатов на 22 октября, и одновременно предложили перенести третий раунд на 29 октября.

Ранее Байден тоже отказывался участвовать в дебатах, пока Трамп болеет коронавирусом.