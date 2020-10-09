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Байден візьме участь в наступних дебатах, хоч Трамп відмовився

Автор: Инна Собора

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що візьме участь в наступних дебатах 15 жовтня. Чинний президент Дональд Трамп відмовився від участі.

Про це пише CNN.

Водночас, Байден планує провести онлайн-дебати у фоматі відповідей на запитання виборців.

У штабі демократа просять дебатну комісію перенести дебати із 15 жовтня на 22 жовтня для участі його опонента Трампа.

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Раніше Трамп заявив, що "не збирається витрачати свій час" на віртуальні дебати.

Крім того, у штабі Трампа підтримали пропозицію про перенесення другого раунду дебатів на 22 жовтня, і водночас запропонували перенести третій раунд на 29 жовтня.

Раніше Байден теж відмовлявся брати участь у дебатах, поки Трамп хворіє на коронавірус.

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Новини України Джозеф БайденДональд Трамп