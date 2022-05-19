Байден применил закон об обороне для увеличения поставок детских смесей

Байден также поручил федеральным агентствам использовать коммерческие самолеты Министерства обороны для доставки молочных смесей в Соединенные Штаты из-за границы.

Ассортимент детских смесей на полках американских супермаркетов значительно сократился после того, как в феврале крупнейший производитель Abbott Laboratories отозвал крупную партию детского питания из-за проблем с качеством.

В понедельник компания Abbott сообщила, что достигла соглашения с регулирующим органом здравоохранения о возобновлении производства детских смесей на своем заводе в Мичигане, что является важным шагом на пути к решению проблемы дефицита по всей стране.

Кроме того, Белый дом объявил о запуске операции Fly Formula, чтобы ускорить импорт детских смесей и оперативно доставить их в магазины по всей стране.

Байден дал указание Министерству здравоохранения и социальных служб и Министерству сельского хозяйства использовать военно-транспортные самолеты для закупки за границей детских смесей, соответствующих американским стандартам в области здравоохранения и безопасности.

Это позволит "ускорить ввоз и распространение детских смесей и послужит непосредственной поддержкой по мере того, как производители продолжают наращивать выпуск продукции", добавили в Белом доме.