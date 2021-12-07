Байден пригрозил Путину мерами в случае вторжения в Украину

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Отметим, что во время видеозвонка Джо Байдена с Владимиром Путиным присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом российский лидер находится один во время переговоров.

Фото: президент РФ Владимир Путин во время видеозвонка с Джо Байденом (kremlin.ru)