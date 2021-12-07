Байден пригрозил Путину мерами в случае вторжения в Украину

Президент США Джо Байден провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
Отметим, что во время видеозвонка Джо Байдена с Владимиром Путиным присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом российский лидер находится один во время переговоров.
Фото: президент РФ Владимир Путин во время видеозвонка с Джо Байденом (kremlin.ru)
Напомним, переговоры Байдена и Путина длились около двух часов.
Кроме того, ожидается, что президент США обсудит итоги разговора с Путиным со своими европейскими партнерами.