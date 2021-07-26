Байден не приедет на саммит Крымской платформы: кто будет представлять США

"От нас будет член кабинета (правительства США - ред.). То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно",- заявил Кент.

Он рассказал, что на этой неделе имел неформальные встречи с лидерами крымских татар - Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, заместителем министра Эмине Джапаровой, депутатом Рустемом Умеровым и общался с ними по поводу ситуации на полуострове.

По его словам, есть очень много людей, которые считают, что они являются украинскими гражданами в оккупированном Крыму и им необходимо помочь.

"Украина подготовилась, чтобы это было не только один день и не только на уровне между правительствами, между странами, но и разговор межпарламентский, экспертный, между представителями гражданского общества. Не только украинского общества, а также активистов из разных стран. Я думаю, что это очень хорошая концепция",- добавил заместитель помощника госсекретаря США.