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Стало известно, кто представит Францию на саммите Крымской платформы

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Киев, Вторник 13 июля 2021 14:22
Стало известно, кто представит Францию на саммите Крымской платформы Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (twitter com le Parisien)
Автор: РБК-Украина

Франция отправит на саммит Крымской платформы в Киев своего министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана. Он также примет участие в праздновании Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Франции Этьена де Понсена tsn.ua.

По его словам, Париж поддерживает идею платформы с целью вернуть вопрос Крыма на международную повестку.

"И скажем это еще раз, что Крым не является частью нормандского формата и минского процесса. Поэтому, да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел господин Ле Дриан будет представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины независимости Украины", - сказал де Понсен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

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