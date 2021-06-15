Байден прибыл в Женеву: программа визита

Президент США остановится в отеле InterContinental. Территория гостиница оцеплена правоохранителями. Сегодня, 15 июня, Байден встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел страны Иньяцио Кассисом.

Самолет Байдена вылетел из Брюсселя в 15:12 по местному времени (16:12 по киевскому) и прибыл в Женеву в 16:11 (17:11). На взлетно-посадочной полосе в аэропорту столицы Швейцарии президента США ожидал эскорт из более двух десятков машин.

Встреча Байдена и Путина в Женеве начнется 16 июня в 13:00. Российский лидер прибудет в столицу Швейцарии утром. Ожидается, что встреча займет около 5 часов. После нее президенты дадут раздельные пресс-конференции.

В связи с проведением саммита США - РФ в Женеве введены повышенные меры безопасности. Для его охраны привлечены около 1 тысячи военных и еще примерно 900 полицейских. Правоохранители направлены не только из Женевы, но и из других кантонов Швейцарии. Воздушное пространство в районе проведения саммита закрыто.

Напомним, накануне саммита Байдена и Путина РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.