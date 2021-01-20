Байден прибыл в Капитолий США

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в здание Капитолия США. До этого он находился на традиционной церковной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию NBC News.

В Капитолий также уже приехали 44 президент США Барак Обама и его супруга Мишель, а также 42 американский президент Билл Клинтон с супругой и бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон.

Кроме них на инаугурацию Байдена прибыл и вице-президент США Майк Пенс.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и вылетел из Вашингтона во Флориду, где будет жить в своей резиденции.

В своей прощальной речи Дональд Трамп намекнул на планы по возвращению в Белый дом.

"Мы вернемся тем или иным способом... Удачной жизни, мы скоро увидимся", - заявил Трамп.

Сегодня состоится инаугурация Джо Байдена на должность президента Соединенных Штатов и Камалы Харрис на пост вице-президента. Харрис принесет присягу в 18:00 по киевскому времени, Байден - в 19:00.