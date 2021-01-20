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Байден прибув в Капітолій США

Автор: РБК-Україна

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до будівлі Капітолію США. До цього він перебував на традиційній церковній службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію NBC News.

В Капітолій також вже приїхали 44 президент США Барак Обама і його дружина Мішель, а також 42 американський президент Білл Клінтон з дружиною і колишнім кандидатом у президенти США Хілларі Клінтон.

Крім них на інавгурацію Байдена прибув віце-президент США Майк Пенс.

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Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп залишив Білий дім і вилетів з Вашингтона до Флориди, де буде жити у своїй резиденції.

У своїй прощальній промові Дональд Трамп натякнув на плани щодо повернення в Білий дім.

"Ми повернемося тим чи іншим способом... Вдалою життя, ми скоро побачимося", - заявив Трамп.

Сьогодні відбудеться інавгурація Джо Байдена на посаду президента Сполучених Штатів і Камали Харріс на пост віце-президента. Харріс принесе присягу о 18:00 за київським часом, Байден - о 19:00.

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