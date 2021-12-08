Байден предупредил Путина: США готовы сделать все для Украины, что не сделали в 2014 году

Президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину. Подробности этого разговора во время переговоров двух президентов рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По словам Саливана, США сегодня готовы сделать то, что не сделали в 2014 году на случай наступления России на Украину.
Напомним, что США готовы расширить военную помощь Украине в случае наступления России. Об этом рассказали в Белом доме по итогам переговоров Путина и Байдена.