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Байден предупредил Путина: США готовы сделать все для Украины, что не сделали в 2014 году

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину. Подробности этого разговора во время переговоров двух президентов рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам Саливана, США сегодня готовы сделать то, что не сделали в 2014 году на случай наступления России на Украину.

Напомним, что США готовы расширить военную помощь Украине в случае наступления России. Об этом рассказали в Белом доме по итогам переговоров Путина и Байдена.

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Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияУкраинаДжозеф БайденВладимир Путин