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Байден представив кандидатів на ключові посади в своїй адміністрації

Вашингтон, Понеділок 23 листопада 2020 20:19
Байден представив кандидатів на ключові посади в своїй адміністрації
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав імена тих, хто займе ключові позиції в його адміністрації. Державним секретарем США буде призначений Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє прес-служба штабу Байдена.

Постійним представником США при ООН стане Лінда Томас-Грінфілд, а радником з безпеки призначать демократа Джейка Саллівана.

Колишній держсекретар США Джон Керрі при Байдені буде займатися питаннями клімату.

"При адміністрації Байдена-Харріс національну безпеку і зовнішню політику Америки будуть очолювати досвідчені професіонали, готові відновити принципове лідерство на світовій арені і гідне лідерство будинку", - повідомили в штабі політика.

Нагадаємо, раніше Джо Байден назвав імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому.

Крім того, Байден має намір оголосити ключових міністрів в новій адміністрації протягом цього тижня, серед яких і міністра фінансів.

Зазначимо, 7 листопада Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

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