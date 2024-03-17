Байден пожартував про вік Трампа: один з кандидатів занадто старий, інший - я

Президент США Джо Байден пожартував над своїм суперником на майбутніх виборах республіканцем Дональдом Трампом. Лідер вказав на вік опонента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідну заяву Байден зробив на званій вечері клубу "Грідайрон". Це щорічний захід, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти участь у заході.
Загалом виступ Байдена тривав близько 10 хвилин. На вечері були присутні понад 650 гостей, зокрема президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.
"Один кандидат (у президенти США, - ред.) занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший - це я", - сказав 81-річний Байден про 77-річного Трампа.
Проте не весь виступ Байдена був жартівливим. Президент США також заявив, що преса "не є ворогом", заперечивши попередні заяви Трампа. Крім того, Байден згадав про Україну
"Ми не будемо схилятися, вони (українці, - ред.) не схилятимуться, і я не схилятимуся", - заявив він.
Президент США також говорив про війну в Україні з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.
Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Головними кандидатами на пост американського президента стали чинний лідер Джо Байден (демократ) та колишній президент Дональд Трамп (республіканець).
Варто додати, що Трамп регулярно закликає до завершення війни в Україні й обіцяє зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах. Водночас він виступає за скорочення військової допомоги Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.