Байден пошутил о возрасте Трампа: один из кандидатов слишком стар, другой - я

Соответствующее заявление Байден сделал на званом ужине клуба "Гридайрон". Это ежегодное мероприятие, которое проходит в Вашингтоне с 1880-х годов. Каждый американский президент за свою каденцию должен принять участие в мероприятии.

В общей сложности выступление Байдена длилось около 10 минут. На ужине присутствовало более 650 гостей, в том числе президент Ирландии Лео Варадкар, основатель Amazon и владелец Washington Post Джефф Безос, генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу.

"Один кандидат (в президенты США, - ред.) слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой - это я", - сказал 81-летний Байден о 77-летнем Трампе.

Однако не все выступление Байдена было шуточным. Президент США также заявил, что пресса "не является врагом", отрицая предыдущие заявления Трампа. Кроме того, Байден упомянул об Украине

"Мы не будем склоняться, они (украинцы, - ред.) не будут склоняться, и я не буду склоняться", - заявил он.

Президент США также говорил о войне в Украине с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Выборы в США

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главными кандидатами на пост американского президента стали действующий лидер Джо Байден (демократ) и бывший президент Дональд Трамп (республиканец).

Следует добавить, что Трамп регулярно призывает к завершению войны в Украине и обещает сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах. В то же время он выступает за сокращение военной помощи Украине.