Байден пояснил, почему хотел лично встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден пояснил, почему хотел встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным лично. Американский лидер назвал темы, которые, на его взгляд, нельзя обговорить по телефону.

Об этом Байден рассказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита США РФ на высшем уровне в Женеве.

"Было важно встретиться (с Путиным - ред.) лично, чтобы не было ошибок или искажений того, что я хотел сообщить. Я сделал то, для чего пришел", - сказал Байден.

По его словам, в первую очередь личная встреча с Путиным была нужна, чтобы определить области практической работы, где США и Россия могли бы проделать для продвижения общих интересов и на благо всего мира.

"Сообщить напрямую, напрямую, что США отреагируют на действия, которые наносят ущерб жизненно важным интересам Соединенных Штатов или союзников", - добавил он.

Байден также подчеркнул, что личная встреча была нужна для четкого изложения приоритетов и ценностей США. "Чтобы он услышал это прямо от меня», - уточнил американский президент.