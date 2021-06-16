Байден пояснив, чому хотів особисто зустрітися з Путіним

Президент США Джо Байден пояснив, чому хотів зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним особисто. Американський лідер назвав теми, які, на його погляд, не можна обговорити телефоном.

Про це Байден розповів в ході прес-конференція за підсумками саміту США РФ на вищому рівні в Женеві.

"Було важливо зустрітися (з Путіним - ред.) особисто, щоб не було помилок або спотворень того, що я хотів повідомити. Я зробив те, для чого прийшов", - сказав Байден.

За його словами, в першу чергу особиста зустріч з Путіним була потрібна, щоб визначити області практичної роботи, де США і Росія могли б виконати для просування спільних інтересів і на благо всього світу.

"Повідомити безпосередньо, безпосередньо, що США відреагують на дії, які завдають шкоди життєво важливим інтересам Сполучених Штатів або союзників", - додав він.

Байден також підкреслив, що особиста зустріч була потрібна для чіткого викладу пріоритетів і цінностей США. "Щоб він почув це прямо від мене", - уточнив американський президент.