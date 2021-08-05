Байден поставит цель достичь 50%-й доли электромобилей к 2030 году

Цель Байдена, не имеющая обязательной юридической силы, получила поддержку крупных американских и иностранных автопроизводителей, которые предупредили, что для этого потребуются миллиарды долларов государственного финансирования.

General Motors, Ford Motor и Chrysler подтвердили в совместном заявлении, что они стремятся "достичь продаж на уровне 40-50% от годового объема продаж электромобилей в США... к 2030 году ".

Цель Байдена в 50% и планы автопроизводителей по 40-50% включают в себя электромобили с аккумуляторной батареей, топливные элементы и гибридные автомобили с подключаемым модулем, которые также имеют бензиновый двигатель.

Байден неоднократно сопротивлялся призывам многих демократов установить обязательные требования для внедрения электромобилей или последовать примеру Калифорнии и некоторых стран в установлении 2035 года в качестве даты поэтапного отказа от продажи новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем.

Новое распоряжение Байдена устанавливает новый график разработки новых стандартов выбросов до 2030 года для легковых автомобилей и уже до 2027 года для более крупных транспортных средств.

Регулирующие органы США планируют предложить пересмотреть отмену стандартов экономии топлива бывшим президентом Дональдом Трампом в марте 2020 года. Трамп требовал ежегодного повышения эффективности на 1,5% до 2026 года, что намного ниже 5% ежегодного повышения, установленного в 2012 году администрацией президента Барака Обамы.