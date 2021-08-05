Байден поставить мету досягти 50%-ї частки електромобілів до 2030 року

Мета Байдена, яка не має обов'язкової юридичної сили, отримала підтримку великих американських та іноземних автовиробників, які попередили, що для цього будуть потрібні мільярди доларів державного фінансування.

General Motors, Ford Motor і Chrysler підтвердили в спільній заяві, що вони прагнуть "досягти продажів на рівні 40-50% від річного обсягу продажів електромобілів в США... до 2030 року ".

Мета Байдена в 50% і плани автовиробників по 40-50% включають в себе електромобілі з акумуляторною батареєю, паливні елементи і гібридні автомобілі з підключається модулем, які також мають Бензиновий двигун.

Байден неодноразово чинив опір закликам багатьох демократів встановити обов'язкові вимоги для впровадження електромобілів або наслідувати приклад Каліфорнії і деяких країн у встановленні 2035 року в якості дати поетапного відмови від продажу нових легкових автомобілів з бензиновим двигуном.

Нове розпорядження Байдена встановлює новий графік розробки нових стандартів викидів до 2030 року для легкових автомобілів і вже до 2027 року для більших транспортних засобів.

Регулюючі органи США планують запропонувати переглянути скасування стандартів економії палива колишнім президентом Дональдом Трампом у березні 2020 року. Трамп вимагав щорічного підвищення ефективності на 1,5% до 2026 року, що набагато нижче 5% щорічного підвищення, встановленого у 2012 році адміністрацією президента Барака Обами.