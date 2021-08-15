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Байден поручил Блинкену урегулировать войну в Афганистане мирным путем

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Вашингтон, Воскресенье 15 августа 2021 00:02
Байден поручил Блинкену урегулировать войну в Афганистане мирным путем Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание государственному секретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования войны в Афганистане. США продолжат оказывать помощь афганцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден поручил государственному секретарю поддержать президента Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Секретарь Блинкен также будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.

Президент США назначил посла Трейси Джейкобсона ответственным за все усилия правительства по обработке, транспортировке и переселению афганских соискателей специальной иммиграционной визы и других афганских союзников.

"Мы искренне сочувствуем храбрым афганским мужчинам и женщинам, которые сейчас находятся в опасности. Мы работаем над эвакуацией тысяч тех, кто помогал нашему делу и их семьям", - заявил он.

Напомним, Байден санкционировал развертывание в целом 5 тысяч военных для обеспечения безопасной эвакуации из Афганистана дипработников. Решение принято в рамках завершения военной миссии.

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