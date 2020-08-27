Байден популярнее Трампа в шести ключевых штатах, - опрос

Рейтинг действующего президента в течение последних двух недель в данных штатах немного вырос
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в шести ключевых, так называемых колеблющихся штатах. В некоторых штатах разрыв между кандидатами минимальный.
Об этом свидетельствует опрос от CNBC и Change Research.
В среднем о поддержке Байдена заявили 49% респондентов, за Трампа готовы отдать голоса 46% опрошенных.
Отмечается, что рейтинг действующего президента в течение последних двух недель в данных штатах немного вырос.
По мнению экспертов, это связано с тем, что местные жители меньше стали беспокоиться из-за пандемии COVID-19.
Согласно опросу Democracy Corps в 16 штатах показывает, что за Байдена готовы проголосовать 53% американцев , а Трампа - 43%.
Отметим, что "колеблющимися" в США называют штаты, в которых избиратели голосуют то за кандидатов-республиканцев, то за демократов. Считается, что на выборах результаты в этих штатах играют особо важную роль.
Напомним, выборы главы США должны пройти 3 ноября.
В президенты от демократов будет баллотироваться Джо Байден.