Байден популярнее Трампа в шести ключевых штатах, - опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в шести ключевых, так называемых колеблющихся штатах. В некоторых штатах разрыв между кандидатами минимальный.

Об этом свидетельствует опрос от CNBC и Change Research.

В среднем о поддержке Байдена заявили 49% респондентов, за Трампа готовы отдать голоса 46% опрошенных.

Аризона: Байден 49%, Трамп 47%

Флорида: Байден 49%, Трамп 46%

Мичиган: Байден 50%, Трамп 44%

Северная Каролина: Байден 48%, Трамп 47%

Пенсильвания: Байден 49%, Трамп 46%

Висконсин: Байден 49%, Трамп 44%

Отмечается, что рейтинг действующего президента в течение последних двух недель в данных штатах немного вырос.

По мнению экспертов, это связано с тем, что местные жители меньше стали беспокоиться из-за пандемии COVID-19.

Согласно опросу Democracy Corps в 16 штатах показывает, что за Байдена готовы проголосовать 53% американцев , а Трампа - 43%.

Отметим, что "колеблющимися" в США называют штаты, в которых избиратели голосуют то за кандидатов-республиканцев, то за демократов. Считается, что на выборах результаты в этих штатах играют особо важную роль.

Напомним, выборы главы США должны пройти 3 ноября.

В президенты от демократов будет баллотироваться Джо Байден.

Республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США.