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100 дней в масках: Байден готовит просьбу к американцам

Автор: РБК-Украина

Избранный президент США Джо Байден будет просить американцев носить защитные маски в течение его первых 100 дней на посту.

Об этом сказал Байден в эфире CNN в первом после избрания совместном интервью с избранным вице-президентом Камалой Харрис.

"В день инаугурации я попрошу людей в течение 100 дней носить маски... не навсегда, только 100 дней", - сказал Байден.

По словам Байдена, это приведет к "значительному снижению" распространения вируса.

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Во время предвыборной гонки он часто призывал носить маски во время избирательной кампании, но признавал, что президент может не иметь полномочий выдавать общенациональное распоряжение на этот счет.

В интервью Байден сказал, что там, где он имеет исполнительную власть - относительно федеральной собственности и межгосударственного транспорта, включая самолеты и автобусы - он выдаст приказ с требованием носить маски.

Сейчас в аэропортах и ​​в большинстве общественного транспорта требуют ношения масок, чтобы уменьшить распространение вируса.

Напомним, администрация Байдена получит полномочия в январе в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению с традиционными церемониями из-за пандемии коронавируса.

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