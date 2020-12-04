100 дней в масках: Байден готовит просьбу к американцам

Избранный президент США Джо Байден будет просить американцев носить защитные маски в течение его первых 100 дней на посту.

Об этом сказал Байден в эфире CNN в первом после избрания совместном интервью с избранным вице-президентом Камалой Харрис.

"В день инаугурации я попрошу людей в течение 100 дней носить маски... не навсегда, только 100 дней", - сказал Байден.

По словам Байдена, это приведет к "значительному снижению" распространения вируса.

Во время предвыборной гонки он часто призывал носить маски во время избирательной кампании, но признавал, что президент может не иметь полномочий выдавать общенациональное распоряжение на этот счет.

В интервью Байден сказал, что там, где он имеет исполнительную власть - относительно федеральной собственности и межгосударственного транспорта, включая самолеты и автобусы - он выдаст приказ с требованием носить маски.

Сейчас в аэропортах и ​​в большинстве общественного транспорта требуют ношения масок, чтобы уменьшить распространение вируса.

Напомним, администрация Байдена получит полномочия в январе в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению с традиционными церемониями из-за пандемии коронавируса.