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Байден поприветствовал падение безработицы в США: побороли худший кризис

Автор: Наталья Скороход

В США упал уровень безработицы по сравнению с прошлым месяцем. Это событие поприветствовал президент страны Джозеф Байден.

Об этом пишет АВС News.

Согласно майскому отчету, экономика США приобрела 559 000 рабочих мест в прошлом месяце. Таким образом уровень безработицы по сравнению с апрелем упал до 5,8%.

"Это прогресс, исторический прогресс, прогресс, который выводит нашу экономику из худшего кризиса за последние 100 лет", - сказал Байден.

Он добавил, что его администрации удалось создать больше рабочих мест, чем кому либо.

"С тех пор, как я вступил в должность, мы создали в общей сложности более двух миллионов рабочих мест. Это больше, чем когда-либо было создано за первые четыре месяца любого президентства в современной истории" - сказал Байден.

Он отметил, что это заслуга и американского народа, которые поддержали президента в борьбе с коронавирусом. Американцы носят маски, делают вакцинацию - это и спасло экономику США.

Напомним, США поделится вакциной от коронавируса с другими более бедными странами. Украине также перепадет эта вакцина.

Ранее сообщалось, что в США оценили ущерб от штурма Капитолия, который устроили сторонники Трампа. Он составляет 1,5 млн долларов.

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