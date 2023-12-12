Байден попередив про плани Путіна вдарити по енергооб'єктах України

Президент Сполучених Штатів Америки розповів про плани російського диктатора Володимира Путіна обстріляти українські енергооб'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Байдена з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
За словами американського лідера, глава Кремля планує вдарити по електромережах України цієї зими.
"Ми не повинні дозволити йому досягти успіху", - додав Байден.
У свою чергу, Зеленський зазначив, що хоче зміцнити українську протиповітряну оборону.
"Україна може перемогти", - наголосив президент України.
Варто зауважити, що з початку зими росіяни вже неодноразово намагалися атакувати українські об'єкти цивільної інфраструктури за допомогою дронів та ракет.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом до США. Він приїхав учора, 11 грудня, і вже встиг провести зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, сенаторами та спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
Наразі глава української держави проводить зустріч з Байденом.
Американський лідер уже оголосив, що підписав указ про новий пакет військової допомоги Україні, куди увійде озброєння вартістю близько 200 млн доларів.
Більш детально про візит Зеленського до США можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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